سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
شعبة الدواجن: الشراء في رمضان يرتفع بنسبة 25% .. واحتمالات الاستيراد قائمة

الدواجن
الدواجن
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان يرتفع بنسبة 25% لـ 30%، وأن هناك فجوة في الانتاج بنسبة قد تكون 12 %، قبل رمضان.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الدولة تتجه للاستيراد من الخارج، من أجل سد الفجوة وحل المشكلات بعد غضب الكثير من المواطنين.

الدواجن

ولفت إلى أنه يرفض الاستيراد، ويطالب بتعزيز الصناعة المحلية، لكن الاتجاه للاستيراد يكون لحل المشكلة، وأنه يطالب ببحث الموضوع حتى لا يحدث إغراق في الأسواق ويخرج بعض المربين من المنظومة.

وأشار إلى أنه يطالب بعمل معادلة سعرية، للدواجن، من أجل حل مشكلة رفع أسعار الدواجن بصورة كبيرة كما حدث في الأيام الماضية.

الدواجن

وفي نفس السياق أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد القرار إستيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الإستغلال من بعض التجار وإرتفاع سعر الدواجن الذى لا يوجد له مبرر”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي إرتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.

