رئيس الوفد الأوكراني: هدفنا ثابت لا يتغير وهو السلام العادل والمستدام

أكد رئيس الوفد الأوكراني للمفاوضات في جنيف رستم عميروف أنه عُقد اليوم جولة أخرى من المفاوضات الثلاثية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا حيث اتسم العمل بالكثافة والعمق.

وقال عميروف في عصريحات له : نتقدم بالشكر للشركاء الأمريكيين لدفعهم لاستمرار العملية وعدم توقفها، كما نشكر الجانب السويسري على حسن الضيافة والمنصة التي وفروها.

وأضاف عميروف: عملت الكتلتان السياسية والعسكرية ضمن الوفد، حيث ناقشنا المعايير الأمنية وآليات تنفيذ الحلول الممكنة وتم توضيح عدد من القضايا بينما لا يزال التنسيق جاريا في بعض الحالات.

وتابع عميروف: نركز جهودنا على صياغة الأحكام الرئيسية اللازمة لإتمام العملية وهو عمل معقد يتطلب موافقة جميع الأطراف ووقتا كافيا. ثمة تقدم ملحوظ، ولكن دون تفاصيل حتى الآن.

وأردف عميروف: تتمثل المرحلة التالية في الوصول إلى مستوى التنسيق المطلوب لعرض القرارات المتخذة على الرئيسين للنظر فيها. مهمتنا هي إعداد أساس عملي لا شكلي لهذا الغرض.

وختم عميروف: أوكرانيا تعمل على نحو بناء والهدف النهائي ثابت لا يتغير وهو السلام العادل والمستدام.