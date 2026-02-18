شاهد| بيجو 403 التي يقودها مؤسس شركة فيرار

ظهر الراحل إنزو فيراري مؤسس شركة فيراري الإيطالية خلف عجلة قيادة إحدى سياراته الحمراء الخارقة، لكن الحقيقة التاريخية والسينمائية تكشف جانباً آخر.

وهذا ما تعرضه منصة Bring a Trailer الشهيرة من خلال سيارة بيجو 403 كلاسيكية موديل 1956، وهي ذات السيارة التي قادها الممثل آدم درايفر في فيلم Ferrari الأخير، لتسلط الضوء على علاقة حب سرية جمعت بين إنزو والسيارات الفرنسية.

لماذا سيارة بيجو 403

كان إنزو فيراري يفضل التنقل اليومي على متن سيارة بيجو، وتعود القصة لارتباطات قديمة والتي بدأت عندما زارته شقيقة زوجته في مودينا بسيارتها البيجو، والبعض الآخر يربطها بالعلاقة الوثيقة مع دار التصميم الإيطالية بينينفارينا، التي صممت أجمل سيارات فيراري وفي الوقت نفسه كانت العقل المبدع خلف أيقونات بيجو وكان منها سيارة بيجو 403 و بيجو 404.

محرك بيجو 403 المعروضة في المزاد

تستمد سيارة بيجو 403 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 65 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 4 سرعات .

ويوجد بـ سيارة بيجو 403 ، هاند بريك هيدروليكي خلفي إضافي تم تركيبه خصيصاً لتنفيذ حركات الانزلاق الدرامية أثناء تصوير فيلم فيراري بينما يمسك الممثل آدم درايفر بعجلة القيادة .

بيجو 403 الكلاسيكية

لم تكن بيجو 403 الكلاسيكية نزوة عابرة في حياة مؤسس شركة فيراري فقد امتلك الراحل إنزو ثلاث سيارات بيجو على الأقل خلال حياته، وظل يستخدم طرازات بيجو 504 حتى وفاته في عام 1988.

وأصر مؤسس شركة فيرار على استخدام سيارات بيجو ستيشن كسيارات دعم لفريق سكوديريا فيراري في سباقات الفورمولا 1، وتوجد صور تاريخية شهيرة لسيارات بيجو بيضاء تحمل قطع غيار سيارات فيراري السباق على سقفها.

فرصة نادرة للهواة

سيارة بيجو 403 التي تعود إلي مؤسس شركة فيرار تعتبر فرصة ذهبية للمجمعين، ليس فقط لأنها ظهرت في فيلم عالمي، بل لأنها تمثل جانب إنساني من حياة الراحل إنزو فيراري الذي كان يرى في بيجو البدلة الرسمية الأنيقة والمتواضعة للعمل اليومي، بعيداً عن صخب سرعات السيارات العالية .