الكاف: مصطفى شوبير أول حارس أفريقي يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإنجاز حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير، بعدما أصبح أول حارس أفريقي ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«كاف» عبر منصة «إكس» صورة لشوبير، معلقة: «قفاز مصطفى شوبير يتحدث أمام العالم.. أول حارس أفريقي يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة من كأس العالم».

وأبرز «كاف» أن شوبير تصدى لركلة جزاء أمام إيران في دور المجموعات، قبل أن يكرر الإنجاز أمام الأرجنتين في دور الـ16، ليكتب اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم كأول حارس أفريقي يحقق هذا الرقم المميز في نسخة واحدة من البطولة، رغم خروج منتخب مصر من المنافسات.