نجم الأهلي السابق: تمنيت ضم مصطفى محمد لقائمة المنتخب بدوافع إنسانية

كشف ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار استبعاد مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت الفرنسي، من قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026، كان قرارًا لا يمكن أن يتخذه سوى المدير الفني حسام حسن.

وقال ربيع ياسين خلال تواجده ضيفًا في قناة أون: مصطفى محمد لاعب ملتزم ومحترف، ولم يصدر عنه أي تقصير أو تجاوز يستدعي استبعاده.



وأضاف ياسين أنه كان يفضل ضم اللاعب إلى القائمة من منطلق إنساني قبل الجوانب الفنية، تقديرًا لالتزامه وجهوده مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

خسر منتخب مصر ضد الأرجنتين بثلاثية مقابل هدفين، أمس الثلاثاء، في دور الـ16 بكأس العالم، وسط اعتراضات كبيرة على الأداء التحكيمي الذي وُصف بالظالم.