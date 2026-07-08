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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مشاركته في كأس العالم.. حمزة عبدالكريم على أعتاب الفريق الأول لبرشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة بـ حمزة عبدالكريم مهاجم منتخب مصر خلال الفترة المقبل. 

وقرر برشلونة خوض حمزة عبدالكريم فترة الإعداد مع الفريق الأول والاستعداد للدخول مع الفريق الأول والاعتماد عليه في الموسم المقبل. 

وأوضحت صحيفة "SPORT"، أن قدرات وإمكانيات حمزة عبدالكريم وظهوره مع منتخب مصر في كأس العالم دفع فليك للتواجد ضمن حساباته الفنية في الموسم الجديد.

وقام برشلونة بتفعيل بند الشراء في حمزة عبد الكريم مع الأهلي ليتواجد مهاجم المنتخب داخل النادي الكتالوني حتى 20 يونيو 2029، بعد فترة إعارة ناجحة في الموسم الماضي.

وفي وقت سابق احتفى نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بمشاركة لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم في الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر النادي الكتالوني رسالة أشاد خلالها بدور اللاعب في مشوار المنتخب الوطني، عقب فوز الفراعنة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليحجز منتخب مصر بطاقة العبور إلى ثمن نهائي المونديال.

ويُعد هذا التأهل إنجازًا غير مسبوق للكرة المصرية، بعدما نجح المنتخب الوطني في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في النسخة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قبل وداع منتخب مصر كأس العالم في دور ثمن النهائي أمام الأرجنتين.

هانز فليك برشلونة حمزة عبدالكريم منتخب مصر كأس العالم

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