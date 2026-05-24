هل يقترب توقيع اتفاق بين إيران وأمريكا وإنهاء الحرب؟.. طارق فهمي يرد

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أننا أمام نقطة مهمة في الأزمة الإيرانية الأمريكية بعد المستجدات الأخيرة والاقتراب لاتفاق إطاري.

واضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن فتح مضيق هرمز ليس أمرا معقدا و النووي أمر يحتاج لخطوات وخطوات معقدة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية أزمة ثقة بين جميع الأطراف.

وتابع أنه من الممكن أن تذهب أمريكا الى الأمم المتحدة لتوفير مظلة دولية مهمة وهذا الأمر مفاجأة.

وأكمل أن يوجد تحفظات كثيرة في المؤسسات الفدرالية بأمريكا وكل هذه الأمور تمثل ضغوط كثيرة لدى امريكا وترامب.