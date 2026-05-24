الإشراف العام
توك شو

علامات تكشف سلامة الأضحية قبل الشراء.. نصائح مهمة لاختيار لحوم صحية

محمد البدوي

يزداد اهتمام المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بشراء الأضاحي والتأكد من سلامتها وجودة اللحوم قبل الذبح، خاصة في ظل الحرص على حماية الأسرة من أي مخاطر صحية مرتبطة باللحوم غير الصالحة للاستهلاك. 

اختيار أضحية سليمة 

يؤكد المتخصصون أن الفحص الظاهري للحيوان قبل الشراء؛ يمكن أن يكشف كثيرًا من العلامات المهمة التي تساعد في اختيار أضحية سليمة وصحية. 

الاستعانة بإشراف بيطري

كما يُنصح دائمًا بالاستعانة بإشراف بيطري، أو الانتباه لعدد من المؤشرات الأساسية، مثل “نشاط الحيوان، ونظافة الصوف، وخلوه من الإفرازات أو الجروح”؛ لضمان الحصول على لحوم آمنة خلال أيام العيد.

التأكد من سلامة الحيوان

وأكدت مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء، أن الإشراف البيطري يعد خطوة ضرورية قبل شراء الأضحية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أهمية التأكد من سلامة الحيوان قبل الذبح.

العلامات الأساسية في الأضحية

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلاميين شريف عبد البديع وسارة سمير في برنامج أنا وهو وهي المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه في حال ذهاب الشخص لشراء الأضحية بمفرده، فهناك مجموعة من العلامات الأساسية التي يجب الانتباه إليها.

 خلو الجسم من الجروح

وأضافت أن الحيوان السليم يجب أن يكون نشيطًا ويتحرك بصورة طبيعية، مع ضرورة أن يكون الصوف متماسكًا ونظيفًا وخاليًا من الفضلات، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود إفرازات من الفم أو الأنف أو العين، فضلًا عن خلو الجسم من الجروح أو الإصابات الظاهرة.

 الفحص الظاهري 

وأشارت إلى أن الفحص الظاهري يساعد بشكل كبير في تحديد مدى صلاحية الحيوان للأضحية، موضحة أن التغيرات الواضحة في لون اللحوم أو رائحتها قد تشير إلى وجود أمراض صحية خطيرة.

كما حذرت استشاري سلامة الغذاء من وجود تغيرات في لون الكبد أو الرئتين أو القلب، مؤكدة أن اصفرار لون اللحوم يعد مؤشرًا على الإصابة ببعض الأمراض مثل الصفراء، ما يجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

