قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمرو الدردير يوجه رسائل لجماهير الزمالك قبل مواجهة بلوزداد

يارا أمين

حرص الناقد الرياضي عمرو الدرديري على توجيه عدة نصائح ورسائل لجماهير نادي الزمالك، قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الدرديري عبر حسابه على “فيسبوك” : “اخواتنا اللي رايحين الماتش بكرة، العدد هيكون كبير إن شاء الله، فخلّوا بالكم عشان سلامة الجميع”.

وتابع: “اسمعوا كلام الأمن، خصوصًا رجالة التالتة يمين، وخليك دايمًا واخد بالك من أخوك اللي واقف جنبك في المدرج، ونبقى كلنا حريصين على بعض، وما تنساش تاخد معاك مية لأن الجو بكرة هيكون حر، والحركة هتكون في عز الشمس”.

وأضاف: “عايزين بكرة نطلع بشكل يليق بينا في المدرج، كعادة المدرج الأعظم والأقوى في مصر والقارة، وعايزين كل واحد ماسك إيد أخوه، يخاف عليه ويحافظ عليه، زي ما روحنا المدرج كاملين نرجع بيوتنا كاملين”.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.


وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عمرو الدرديري نادي الزمالك فريق شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية الأفريقية فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

