حسام موافي: الصيام يطهر النفس البشرية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه على كل شخص أن يجلس مع نفسه في نهاية الشهر الكريم، ويحاسبها على ما تعلمه خلال هذه الفترة.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من الصيام الأمانة، مؤكدًا أنه لا يمكن النفاق في الصيام، لأن من ينافق في العبادة يكون في منزلة سيئة.

ولفت إلى أن الله هو من يتولى جزاء الصيام، لأنه عبادة خالصة له، وهي علاقة خاصة بين العبد وربه، لا يتدخل فيها أحد، مشيرًا إلى أن الصيام يساعد على تطهير الجسم.

الصيام يطهر النفس البشرية

وأضاف أن الصيام يطهر النفس البشرية، ويُعد تدريبًا حقيقيًا يمتد أثره طوال العام، لذلك يجب على الإنسان أن يتحلى بالهدوء في تصرفاته، وأن يخرج من الشهر الكريم بفائدة حقيقية.

وتابع أنه يحرص على صيام بعض الأيام على مدار العام، مثل الأيام البيض، ويومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مؤكدًا أن من يلتزم بذلك يلاحظ تحسنًا كبيرًا في حالته وسلوكه.