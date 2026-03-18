حسام موافي: رمضان مدرسة الأمانة.. والصيام لتطهير النفس وتهذيب السلوك

أكد الدكتور حسام موافي، استشاري الحالات الحرجة بقصر العيني، ان شهر رمضان يعلم الإنسان الأمانة الحقيقية، مؤكدًا أن الصيام عبادة بين العبد وربه ولا يقاس بالرياء أو إظهار الطاعة للناس.

وقال خلال تقديم برنامج"رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو تدريب للنفس على الطهارة من الذنوب والسلوكيات السلبية كالخيانة، الكذب، النفاق، والشتائم، كما وصفه بأنه أشبه بمرحلة تحضيرية لتطهير النفس قبل أي مواجهة للتحديات في بقية السنة.

وأشار إلى أن الصيام يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية، فهو يقلل من التوتر والغضب ويعمل على تهذيب النفس وتحقيق التوازن الداخلي، مضيفًا أن الالتزام بصيام ستة أيام بعد العيد له نفس الأثر الروحي على الإنسان.

الاستفادة الحقيقية من رمضان

وأوضح أن الاستفادة الحقيقية من رمضان تتحقق عند الصوم الخالص لله، وليس لمجرد التقليد أو الاستعراض أمام الآخرين، موضحًا أن الصيام يترك أثرًا كبيرًا في تهدئة النفس وتحقيق راحة داخلية، ويجعل الإنسان أكثر استعدادًا للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية.

