حسام موافي: آلام العضلات والمفاصل بسبب مرض مناعي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن آلام العضلات والمفاصل من الأمور التي لا يجب الاستهانة بها أو السكوت عنها، رغم أنها قد تبدو بسيطة في بعض الأحيان.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن آلام العضلات والمفاصل تكون في كثير من الحالات مرتبطة بأمراض مناعية أو عوامل نفسية، لذلك فإن استشارة الطبيب أمر ضروري.

ولفت إلى أن الجهاز المناعي يُعد من أخطر وأهم أجهزة الجسم، حيث يعمل على مهاجمة الأجسام الغريبة، مثل الميكروبات أو أي عوامل غير طبيعية تدخل الجسم، ما يؤدي إلى استجابة مناعية لمواجهة المرض.

وأشار إلى أن جهاز المناعة قد يهاجم الأجهزة الداخلية بالجسم، في حالة عدم الوصول لعلاج له سريعا وذلك بعد استشارة طبيب.