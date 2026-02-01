قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار السيارات| أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر.. أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


عائلية وللطرق الوعرة.. ماذا تقدم جي إم سي يوكن؟
تقدم جي ام سي الكثير من السيارات الرياضية حول العالم، والتي جعلتها تكتسب شعبية كبيرة، إلى جانب تاريخها العريق، ومن أبرز هذه الاصدارات النسخة يوكن، والتي تجمع بين الطابع الرياضي، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محليًا .. MINI تحقق أعلى مبيعات في تاريخها عام 2025
في إنجاز غير مسبوق يرسخ مكانتها في قطاع السيارات الفاخرة المدمجة، أعلن الوكيل الرسمي لسيارات MINI في مصر، عن تسجيل العلامة البريطانية لمعدلات نمو قياسية في السوق المحلية بلغت 51% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، مما يجعله العام الأكثر نجاحا والأعلى مبيعا لـ MINI في السوق المصرية على مدار أكثر من 20 عامًا.

مدى يصل لـ 756 كم| مواصفات أودي A6 e-tron الكهربائية.. صور
يقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية أودي، صاحب شعار الحلقات الدائرية المتصلة الشهيرة، باقة متنوعة من السيارات في العالم، منها النسخة A6 Sportback e-tron performance، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي والأداء العالي.

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟
في خطوة لافتة كشفت تقارير صحفية عن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقناع شركة مرسيدس-بنز بنقل مقرها الرئيسي من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، عبر مزيج من الحوافز الضريبية والضغوط التجارية، لكن الشركة الألمانية وضعت حدا واضحا لهذه المساعي، متمسكة بهويتها وجذورها التاريخية.

تحت المليون جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر رياضية في مصر
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية من عائلية الكروس أوفر، والتي تبدأ أسعارها من قيمة تحت سقف المليون جنيه، وتتنوع هذه الاصدارات بحسب العلامات، وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التقنيات والتجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التصميم.

بنظام هجين .. المواصفات الكاملة لسيارة BYD سونج برو الرياضية | صور
استطاعت بي واي دي الصينية أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق العالمية للسيارات، بعد تقديم مجموعة متنوعة من اصداراتها، وخاصة الفئة الرياضية الكهربائية وذات الطباع الهجين، ومن أبرز هذه الطرازات هي سيارة BYD سونج برو.

مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 "فيس ليفت" الجديدة
بعد مرور ما يقارب 6 أعوام على طرح الجيل الحالي، كشفت مرسيدس بنز عن النسخة المحدثة من طراز S-Class موديل 2027، في خطوة تعكس استمرار العلامة الألمانية في تطوير سيارتها الأيقونية دون المساس بجوهرها المعروف.

تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور
تعد السيارة بروتون ساجا والسيارة نيسان صني، اثنتين من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، ضمن طرازات الفئة الاقتصادية، والتي تتمتع بالكثير من التجهيزات ابرزها، ناقل السرعات الأوتوماتيكي، مع باقة من التقنيات باختلاف الاسعار والتقنيات.

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، خلال الفترة الاخيرة انخفاضا  كبيرا في الأسعار، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

