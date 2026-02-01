قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
تكنولوجيا وسيارات

مدى يصل لـ 756 كم| مواصفات أودي A6 e-tron الكهربائية.. صور

صبري طلبه

يقدم عملاق تصنيع السيارات الألمانية أودي، صاحب شعار الحلقات الدائرية المتصلة الشهيرة، باقة متنوعة من السيارات في العالم، منها النسخة A6 Sportback e-tron performance، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي والأداء العالي.

محرك وأداء أودي A6 e-tron

تعتمد أودي A6 e-tron على محرك كهربائي يعمل بنظام الدفع الخلفي، يولد قوة تصل إلى 270 كيلوواط، أي ما يعادل 367 حصانًا، مع إمكانية رفع القوة مؤقتًا إلى 280 كيلوواط أو 381 حصانًا عند تفعيل وضع Launch Mode، وتوفر هذه المنظومة عزم دوران يبلغ 565 نيوتن متر، وتتميز السيارة بمعدل استهلاك طاقة يتراوح بين 14.0 و15.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وزُودت السيارة ببطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية تبلغ 100 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 756 كيلومترًا وفق معيار WLTP، كما تدعم السيارة الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 21 دقيقة فقط، وتتمكن أودي A6 e-tron من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثوانٍ، وتصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومترات في الساعة.

تصميم أودي A6 e-tron

يحمل التصميم الخارجي ملامح حادة تعكس التوجه العصري لأودي، حيث تأتي المقدمة بخطوط انسيابية تحسين الديناميكا الهوائية، وتُجهز السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، ومصابيح خلفية OLED، كما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الأضلاع، مع علب مكابح ظاهرة تضيف لمسة رياضية واضحة، ويكتمل المظهر بسقف بانورامي، مع لمسات تصميمية تسهم في تحسين تدفق الهواء حول الهيكل.

مقصورة أودي A6 e-tron

تعكس المقصورة الداخلية توجه أودي نحو الاعتماد على الواجهات الرقمية، حيث تضم شاشة رئيسية كبيرة بقياس 14.5 بوصة مخصصة لنظام MMI، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11.9 بوصة تعرض بيانات القيادة بوضوح.

كما يتوفر خيار شاشة إضافية للراكب الأمامي بقياس 10.9 بوصة، ما يعزز من تجربة التفاعل داخل المقصورة، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، إضافة إلى مقاعد بتحكم كهربائي وفرامل يد إلكترونية، وتم تجهيز السيارة بنظام صوتي من Bang & Olufsen.

