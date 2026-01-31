قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
تحت المليون جنيه .. 5 سيارات كروس أوفر رياضية في مصر

صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية من عائلية الكروس أوفر، والتي تبدأ أسعارها من قيمة تحت سقف المليون جنيه، وتتنوع هذه الاصدارات بحسب العلامات، وبلد المنشأ، بالإضافة إلى التقنيات والتجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التصميم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس أوفر رياضية في مصر اقل من مليون جنيه.

سوايست S05

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة سوايست S05 نحو 949,000 جنيه.

جيلي GX3 Pro

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانًا، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران ، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 849,900 جنيه.

شانجان CS35 بلس

حصلت السيارة شانجان CS35 PLUS على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، يعمل مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بقوة 160 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، وتبدأ أسعار السيارة من 950,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

زودت شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانًا "تيربو"، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران ، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 875,000 جنيه و 980,000 جنيه.

فيات 500X

زودت فيات 500X بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، واستهلاك وقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كم، وتقدم السيارة بسعر 954,900 جنيه.

طريقة عمل مرقة الدجاج
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
