تبدأ من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة، نسبة إلى تنوع الموديلات، والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و740,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تعتمد السيارة بايك U5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تستمد السيارة إم جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، و تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,990 و 899,990 جنيه.

دونج فنج بوكس

دونج فنج بوكس

زودت السيارة دونج فنج بوكس بمحرك كهربائي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 770,000 جنيه إلى 870,000 جنيه.

كايي EX 3 برو

كايي EX 3 برو

تقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدروان، وبمحرك اخر بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,995 و 859,900 جنيه.