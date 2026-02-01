قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر

صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها بقوة، نسبة إلى تنوع الموديلات، والتجهيزات، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية "زيرو" في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

شيري أريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتتراوح أسعار السيارة بين 665,000 و740,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

تعتمد السيارة بايك U5 PLUS على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 724,900 و 854,900 جنيه.

إم جي 5

تستمد السيارة إم جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، و تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة بين 799,990 و 899,990 جنيه.

دونج فنج بوكس

زودت السيارة دونج فنج بوكس بمحرك كهربائي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 770,000 جنيه إلى 870,000 جنيه.

كايي EX 3 برو

تقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدروان، وبمحرك اخر بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,995 و 859,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات أرخص السيارات أسعار السيارات الصينية أرخص السيارات في مصر

بالصور

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

