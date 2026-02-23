محافظ بني سويف يتفقد مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، انتظام وسير العمل بمجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، وذلك بحضور محمد بكري رئيس المدينة، أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وائل غريب مدير مشروع المواقف، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ منظومة العمل داخل المجمع، وتابع حركة دخول وخروج السيارات وانتظام خطوط السير، كما تفقد غرفة الكاميرات ومنظومة المراقبة الإلكترونية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والرقابة اليومية لضبط الأداء، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل الموقف.

كما دخل المحافظ مكتب الاستعلامات والشكاوى، واستفسر عن آليات تلقي شكاوى المواطنين وطريقة التعامل معها وسرعة الاستجابة لها، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المجمع، واستمع منهم عن مستوى الخدمة وشكاواهم وملاحظاتهم.

وخلال الجولة أوضح العقيد وائل غريب مدير مشروع المواقف أنه يتم إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على السيد السكرتير العام للمحافظة، تتضمن المخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه المحافظ مدير الموقف بإعداد وعرض ملف متكامل عن منظومة العمل بالمجمع، يتضمن الدورة التشغيلية بالكامل، وموقف خطوط السير، وآليات الرقابة، ودراسة جميع الإجراءات الممكنة لتحسين مستوى الخدمة، وضبط الأداء، وتحقيق الانضباط الكامل داخل الموقف وخارجه.



