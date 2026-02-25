وائل عبدالعزيز: السوشيال ميديا تفتعل الخلافات بين الفنانين ولا توجد أزمة

أكد الفنان وائل عبد العزيز، أن مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب أحيانًا في خلق مشكلات بين النجوم، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات حول وجود خلافات بين بعض الفنانين.

وأضاف وائل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث يُعد ضريبة نجاح، مؤكدًا أن النجوم يتابعون ما يُنشر عنهم أحيانًا ويتعاملون معه بروح من الدعابة.

ولفت إلى وجود شائعات بشأن خلاف بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان محمد رمضان، مشيرًا إلى أنهما كانا يجلسان بجوار بعضهما خلال أحد المهرجانات مؤخرًا، ولا توجد أي خلافات بينهما.

وتابع: "لا توجد أي خلافات بيني وبين ياسمين عبد العزيز، وعلاقتنا جيدة جدًا، وما زلنا نواصل تصوير المسلسل حتى الآن".

