بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
تكنولوجيا وسيارات

صراع القمة يشتعل.. Galaxy S26 Ultra يقلب الطاولة على آيفون 17 برو ماكس

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة لعام 2026، وهو Galaxy S26، مع تركيز كبير على النسخة الأقوى في السلسلة: Galaxy S26 Ultra، التي يتوقع أن تجذب حتى بعض مستخدمي آيفون الراغبين في الانتقال إلى نظام أندرويد.

 

يعد iPhone 17 Pro Max أقوى هواتف آبل الحالية وأبرز منافس مباشر لهاتف Galaxy S26 Ultra، فما هي أبرز الفروقات التي قد تجعل هاتف سامسونج منافسا قويا لأحدث إصدارات آبل؟.

المواصفات القصوى: سعة تخزين أكبر أم ذاكرة أعلى؟

إذا كنت تبحث عن أكبر مساحة تخزين ممكنة، فإن iPhone 17 Pro Max يتفوق بطرحه خيارا يصل إلى 2 تيرابايت، إضافة إلى خيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

في المقابل، يتوفر Galaxy S26 Ultra بثلاث سعات: 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت فقط.

لكن عند الحديث عن الذاكرة العشوائية “رام”، تتفوق سامسونج، إذ يوفر S26 Ultra خيارين بسعة: 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، بينما يأتي iPhone 17 Pro Max بذاكرة 12 جيجابايت فقط، ما قد يمنح هاتف سامسونج أفضلية في تعدد المهام والأداء المكثف.

الكاميرات: أرقام أكبر لصالح سامسونج

يضم Galaxy S26 Ultra أربع كاميرات خلفية:

- 200 ميجابكسل رئيسية

- 50 ميجابكسل واسعة جدا

- 50 ميجابكسل تقريب بصري 5x

- 10 ميجابكسل تقريب بصري 3x
- إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

أما iPhone 17 Pro Max فيضم ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل لكل من العدسة الواسعة، والواسعة جدا، وعدسة التقريب، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل.

ورغم تفوق سامسونج من حيث عدد العدسات ودقة المستشعر الرئيسي، فإن جودة الصور تعتمد أيضا على معالجة الصور والبرمجيات.

الأداء وعمر البطارية: منافسة مفتوحة

يعمل iPhone 17 Pro Max بمعالج A19 Pro من آبل، فيما يعتمد Galaxy S26 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy من كوالكوم.

استنادا إلى أداء الأجيال السابقة، يتوقع أن يقدم الهاتفان أداء من الفئة العليا، فيما يتعلق بالبطارية، تؤكد أبل أن هاتفها يوفر ما يصل إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو، أما تسريبات الملصق الأوروبي لهاتف سامسونج فتشير إلى عمر بطارية قد يصل إلى 55 ساعة، وهو رقم لافت، لكنه يحتاج إلى اختبارات فعلية للتأكد منه.

الشاشة والتصميم: ميزة خصوصية فريدة من سامسونج

يأتي الهاتفان بشاشة 6.9 بوصة ومعدل تحديث تكيفي 120 هرتز، لكن Galaxy S26 Ultra يتميز بميزة Privacy Display المدمجة، التي تخفي محتوى الشاشة عن الأشخاص القريبين، وهي خاصية مبتكرة يمكن تشغيلها أو إيقافها حسب الحاجة.

في المقابل، يتفوق iPhone 17 Pro Max من حيث السطوع، إذ يصل إلى 3000 شمعة كحد أقصى، مقارنة بـ2600 شمعة لهاتف سامسونج، ما قد يمنحه أفضلية في الاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة.

من ناحية التصميم، يتميز آيفون ببروز كاميرا ممتد بعرض الجهاز، بينما يعتمد S26 Ultra تصميم عدسات مكدسة دون بروز واضح.

كما توفر سامسونج خيارات ألوان أوسع تشمل البنفسجي الكوبالت، الأزرق السماوي، الأسود، والأبيض، إضافة إلى لونين حصريين عبر الإنترنت: الذهبي الوردي والفضي الظلي. في المقابل، يتوفر iPhone 17 Pro Max بثلاثة ألوان فقط: البرتقالي الكوني، الفضي، والأزرق الداكن.

السعر: تفوق أولي لصالح آيفون

يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max من 1199 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، أما Galaxy S26 Ultra فيأتي بسعر 1299.99 دولار للسعة نفسها، أي بفارق 100 دولار تقريبا لصالح آيفون من حيث السعر الابتدائي.

Galaxy S26 Ultra آيفون 17 برو ماكس سامسونج مقارنة

