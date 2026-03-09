ريم مصطفى تدعو لوالدتها في العشر الأواخر

شاركت الفنانة ريم مصطفى، الدعاء لوالدتها الراحلة عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت ريم مصطفى عبر الاستوري: “رحم الله تلك الروح الحنونة التي غادرتنا وما غابت عن القلب يوما رحمك الله يا أغلى البشر وجعل مقامك في أعلي الجنان”.

وتابعت: “اللهم في العشر الأواخر ارحم من اشتاقت لهم ارواحنا وهم تحت التراب واغفر لهم”.

ريم مصطفى على انستجرام

من جانب آخر، شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 20 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث ظن كل من جاسر رضوان وهاشم الفحام أنهما أحكما قبضتهما على زياد “يوسف الشريف”، وأن خطتهما نجحت أخيرًا في الإيقاع به ووضعه في مأزق لا يستطيع الخروج منه، ولكن الأحداث جاءت عكس توقعاتهما تمامًا، إذ كشف زياد عن وجه آخر من دهائه، بعدما كان قد أبلغ الشرطة مسبقًا بكل التفاصيل، وتمكن من تسجيل اعتراف صريح لهما بالسرقة.

هذا التحرك أعاد فتح قضية «أرض المستقبل» من جديد أمام النيابة، وباتت الأدلة هذه المرة في صالح زياد.

بينما تتفاقم الأزمة بين زياد ومي “شيري عادل”، بعدما اكتشف خيانتها له، إثر خضوعها لضغوط ياسمين وإفصاحها عن مكان وجود والدته وشقيقاته، وهذا الاكتشاف أصاب زياد بصدمة كبيرة، وخلق فجوة عميقة بينهما، خاصة أن الثقة كانت الركيزة الأساسية في علاقتهما.

وتحاول مي إصلاح ما أفسدته، والسعي لاستعادة ثقة زياد من جديد، لكنها تجد نفسها أمام حقيقة أكثر تعقيدًا، بعدما تبدأ في البحث خلف ماضي ياسمين، وخلال تحريها، تكتشف قصة زواج ياسمين الأول من تاجر مخدرات لقي مصرعه على يد شقيقها حسن.