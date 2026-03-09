أحداث الحلقة 6 من بابا وماما جيران تشعل السوشيال ميديا وفيديو نورا يثير الجدل

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «بابا وماما جيران» تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث التي جمعت بين الكوميديا والدراما العائلية، حيث واجه كل من نورا التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل وهشام الذي يلعب دوره الفنان أحمد داود تحديات جديدة بعد انفصالهما، في ظل استمرار المواقف الطريفة والتوترات العائلية.

فيديو نورا يشعل السوشيال ميديا

من أبرز أحداث الحلقة، قيام نورا بتصوير فيديو بطريقة عفوية تحكي فيه عن تجربتها بعد الطلاق والصعوبات التي تواجهها، قبل أن يتحول الفيديو بشكل مفاجئ إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضعها في موقف محرج ويثير ردود فعل مختلفة بين المحيطين بها.

ويخلق انتشار الفيديو موجة من الجدل، حيث يبدأ البعض في التعليق على حياتها الشخصية، بينما يشعر هشام بالضيق من انتشار تفاصيل حياتهما العائلية أمام الجميع.

أزمة في المدرسة

وفي خط درامي آخر، يتعرض يوسف نجل نورا وهشام، الذي يجسد شخصيته الطفل جان رامز، لمشكلة داخل المدرسة بعد دخوله في شجار مع عدد من زملائه، ما يدفع إدارة المدرسة إلى استدعاء ولي أمره على الفور.

ويزيد هذا الموقف من التوتر بين نورا وهشام، خاصة مع تبادل الاتهامات بينهما حول مسؤولية تربية ابنهما بعد الانفصال، في مشاهد تجمع بين الطابع الكوميدي والدراما العائلية.

كوميديا المواقف

وتستمر الحلقة في تقديم العديد من المواقف الطريفة الناتجة عن قرب سكن نورا وهشام رغم الطلاق، حيث تتحول الخلافات اليومية بينهما إلى مواقف كوميدية غير متوقعة، خاصة مع تدخل أفراد العائلة والجيران في حياتهما.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الأحداث أصبحت أكثر واقعية وقربًا من حياة الأسر، ما جعل «بابا وماما جيران» واحدًا من الأعمال الكوميدية التي تحظى بمتابعة كبيرة خلال الموسم.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من مختلف الأجيال، حيث يشارك في البطولة كل من احمد داوود، ميرنا جميل ، عايدة رياض ، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، محمد التاجى ، إسماعيل فرغلي، وجان رامز، و اخرون في توليفة تمثيلية تجمع الخبرة بالطاقة الشبابية.

مسلسل «بابا وماما جيران» يعرض على Mbc مصر و شاهد من تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم، وإنتاج صباح إخوان، ويتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يعتمد على مفارقات الحياة اليومية فى حالات الطلاق.