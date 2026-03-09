أرقام مقلقة لـ توروب مع الأهلي قبل لقاء طلائع الجيش

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع 15 لبطولة الدوري الممتاز، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد الكلية الحربية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق 3 نقاط لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.

وواجه الأهلي سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة وقبل موقعة طلائع الجيش في الدوري المصري.

أرقام توروب مع الأهلي

ولعب ييس توروب مع الأهلي 27 مباراة في مختلف البطولات وحقق الفوز في 14 مباراة فقط وخسر 5 مواجهات وتعادل في 8 .

سجل النادي الأهلي تحت قيادة ييس توروب 37 هدفا واستقبل 21 هدفا خلال الفترة الماضية.

تاريخ مواجهات الأهلي وانبي

لعب الفريقان 36 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 5 مارس 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزها نيتس جراديشار ومروان عطية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 72 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- صفر خمسة مرات، و3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد سبعة أهداف، ومحمد أبو تريكة وعمرو السولية برصيد ستة أهداف لكل منهما، وعبد الله السعيد برصيد خمسة أهداف، ثم جونيور أجايي برصيد أربعة أهداف.