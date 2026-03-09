قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة
دعاء الإفطار بعد الصيام لتفريج الهموم وتيسير الأحوال في رمضان
حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تفوق كبير للاهلي علي طلائع الجيش قبل مواجهة الليلة

عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع 15 لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد الكلية الحربية.
لعب الفريقان 36 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 5 مارس 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزها نيتس جراديشار ومروان عطية.
وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 72 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.
أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- صفر خمسة مرات، و3-1 ثلاث مرات.
هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد سبعة أهداف، ومحمد أبو تريكة وعمرو السولية برصيد ستة أهداف لكل منهما، وعبد الله السعيد برصيد خمسة أهداف، ثم جونيور أجايي برصيد أربعة أهداف.

النادي الاهلي أخبار الاهلي مباراة الأهلي وطلائع الجيش مصر الدوري المصري

الدواجن

الرئيس عبد الفتاح السيسي
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
BMW i3
نائب محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

