تفوق كبير للاهلي علي طلائع الجيش قبل مواجهة الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع 15 لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد الكلية الحربية.

لعب الفريقان 36 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود طلائع الجيش موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 5 مارس 2025، وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزها نيتس جراديشار ومروان عطية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 72 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- صفر خمسة مرات، و3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد سبعة أهداف، ومحمد أبو تريكة وعمرو السولية برصيد ستة أهداف لكل منهما، وعبد الله السعيد برصيد خمسة أهداف، ثم جونيور أجايي برصيد أربعة أهداف.