سلوت: ليفربول يسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، رغبة فريقه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى ليفربول لإنهاء الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي في مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: "نريد أن نكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وقد اتضح مدى أهميته ماليًا لهذا النادي، نحن نعلم أننا في مرحلة انتقالية مع هذا الفريق".

وتابع: "كنا نعرف دائمًا أن ذلك سيحدث بعد رحيل يورجن وقد أخبروني بذلك أيضًا عندما تحدثنا للمرة الأولى، ما زلنا في هذه المرحلة الانتقالية والانتقال يكون أسهل عندما يكون هناك مال متوفر مقارنة بعدم توفره".

وعن لقاء جالطة سراي، قال: “ستكون مواجهة صعبة وهذا طبيعي عندما تلعب في دور الـ16 لأنهم تأهلوا إلى هذا الدور بسبب تألقهم وما يجعل الأمر أصعب أننا لعبنا هناك من قبل وخسرنا”.