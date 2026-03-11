محافظ أسوان يتفقد أعمال رصف الطريق من خلف النفق وحتى مبنى مديرية الطب البيطرى

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق الممتد من خلف منطقة النفق وحتى مبنى مديرية الطب البيطرى بطول 750 مترا ، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ رافقه خلالها المهندس محمد فتحى مدير مديرية الطرق ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ ، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة ، حيث تابع المحافظ على أرض الواقع جودة تنفيذ أعمال الرصف ومدى الإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة.

جهود متنوعة

وخلال الجولة ، وجه محافظ أسوان الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بسرعة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بطول مسار الطريق الذى تم رصفه بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة ، وتحقيق الإستفادة الكاملة من أعمال التطوير والتجميل .

كما كلف المحافظ الوحدة المحلية المختصة بمراجعة تراخيص جميع المحال التجارية والورش الواقعة على إمتداد الطريق للتأكد من إلتزامها بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها ، مشدداً على أنه فى حالة رصد أى مخالفات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ، قد تصل إلى تنفيذ أعمال التشميع للمحال أو الورش المخالفة.

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الرصف والتطوير والتجميل بمختلف المناطق والأحياء السكنية، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق بيئة حضارية تليق بأهالى أسوان وتواكب خطط التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.