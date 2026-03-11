وكالة الطاقة الدولية: سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية



كشفت وكالة الطاقة الدولية أنها إقترحت أكبر عملية سحب في التاريخ لاحتياطيات النفط الاستراتيجية ، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب لظروف كل دولة عضو.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء الحادي عشر من مارس، بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ⁠بأن وكالة الطاقة ‌الدولية اقترحت ⁠أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في ⁠تاريخها لخفض أسعار الخام ‌التي ارتفعت ⁠وسط الحرب الراهنة في إيران.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 87.21 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأميركي بأقل من 0.1% مسجلة 83.32 دولار للبرميل.

وقالت الصحيفة إن السحب سيتجاوز 182 مليون ⁠برميل من ‌النفط طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في ⁠السوق على مرحلتين في عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها على أوكرانيا.

ووفقاً للتقرير فإن وكالة الطاقة الدولية عقدت اجتماعاً استثنائيا ‌لدولها الأعضاء أمس ⁠الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارا بشأن المقترح اليوم الأربعاء. وأضافت الصحيفة أن المقترح سيُعتمد ⁠في حال عدم اعتراض أي دولة، إلا أن اعتراض دولة واحدة قد يؤخر الخطة.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات تقريباً يوم الإثنين، لكنها تراجعت أمس بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.