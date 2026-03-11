«أوبك» تُبقي توقعات الطلب العالمي على النفط في 2026 دون تغيير للشهر السابع

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً للشهر السابع على التوالي، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق اضطرابات حادة نتيجة الحرب على إيران وتأثيراتها في الإمدادات والأسعار.

قفزت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل يوم الاثنين الماضي قبل أن تحوم حالياً فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، بزيادة تقارب 45% منذ بداية العام.

وقالت المنظمة إن ⁠التطورات ‌الجيوسياسية ⁠الحالية تتطلب ⁠مراقبة دقيقة وقد ‌يكون ⁠من السابق ⁠لأوانه تحديد تأثيرها، ⁠إن وجد، على توقعاتها للنمو ‌الاقتصادي العالمي.

كما أبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام المقبل عند 1.3 مليون برميل يومياً.

على صعيد المعروض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج تحالف «أوبك+» خلال عام 2026 دون تغيير عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن يرتفع المعروض العالمي العام المقبل بمقدار 610 آلاف برميل يومياً، دون تعديل للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام من دول أوبك+، 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة 445 ألف برميل يومياً عن يناير كانون الثاني.

وكانت ثماني دول رئيسية في التحالف قد اتفقت في مطلع مارس آذار على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً بدءاً من أبريل، وذلك بعد قرار سابق قضى بتجميد أي زيادات في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تقليص التخفيض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي اتفق عليه التحالف في أبريل 2023.



