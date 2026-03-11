ارتفاع أسعار النفط الأمريكي في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأربعاء، 11 مارس، مع شح الإمدادات بسبب أزمة الحرب فى الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار الخام الأمريكي 4.23 دولار للبرميل، أو 5 %، إلى ‌87.70 دولار ⁠مع استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط ​الحرب ⁠الأمريكية الإسرائيلية ​على ​إيران.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية الثلاثاء 10 مارس، 11.16 دولار أو 11.28% لتبلغ 87.80 دولار للبرميل.

ولم يتوصل ‌وزراء طاقة ⁠مجموعة ​السبع أمس إلى ⁠اتفاق بشأن الإفراج ​عن ​احتياطيات النفط الاستراتيجية، ⁠وسيجري ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة عبر الفيديو مع قادة دول المجموعة اليوم ​الأربعاء ​لمناقشة تأثير الصراع في الشرق ​الأوسط على الطاقة والتدابير اللازمة ‌لمعالجة الوضع

وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند ⁠119.50 دولار لخام ‌برنت و119.48 دولار لخام غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022.

وأثار خفض السعودية ومنتجين آخرين الإمدادات خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت الأسعار لاحقًا بعد أن قال معاون في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب وتبادل ​معه مقترحات تهدف إلى ⁠تسوية سريعة للحرب ​مع إيران، مما هدأ ​المخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.

وقال “ترامب” ‌الاثنين الماضي في مقابلة ⁠مع سي.بي.إس نيوز إنه يعتقد بأن واشنطن "متقدمة جدا" عن الإطار الزمني ​الأولي للحرب الذي قدره بأربعة إلى خمسة أسابيع.

من جانبه، قال محلل السوق في (آي.جي) توني سيكامور في مذكرة نقلتها رويترز إنه بالنظر إلى أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، أتوقع أن يظل النفط الخام شديد التقلب، ويُتداول في نطاق واسع بين 75 دولارا و105 دولارات في الجلسات ​المقبلة.

من جانبها، قالت دول مجموعة السبع أمس إنها مستعدة لتنفيذ "التدابير اللازمة" استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنها لم ​تلتزم بإطلاق احتياطيات الطوارئ.