سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب يمازح الجمهور بصورة تجمعه بجيهان الشماشرجى

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره بصورة جديدة جمعته بالفنانة جيهان الشماشرجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلّق عليها بطريقة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.


وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة وهو يلتقط «سيلفي» مع جيهان الشماشرجي، معلقًا: «رغم إن الحاج سليمان ليه عندها 50 مليون جنيه، بس لما طلبت تاخد معاه سيلفي متأخرش»، في إشارة ساخرة إلى أحد الأدوار الدرامية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، مشيدين بعفوية الثنائي وروح الدعابة التي ظهرا بها، خاصة مع النجاح اللافت الذي حققه كلٌ منهما في أعماله الفنية الأخيرة.


 

الفنان فتحي عبد الوهاب جيهان الشماشرجي الحاج سليمان مسلسل بطل العالم اعمال فتحى عبد الوهاب

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

