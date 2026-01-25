فتحي عبد الوهاب يمازح الجمهور بصورة تجمعه بجيهان الشماشرجى

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب جمهوره بصورة جديدة جمعته بالفنانة جيهان الشماشرجي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلّق عليها بطريقة طريفة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.





وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة وهو يلتقط «سيلفي» مع جيهان الشماشرجي، معلقًا: «رغم إن الحاج سليمان ليه عندها 50 مليون جنيه، بس لما طلبت تاخد معاه سيلفي متأخرش»، في إشارة ساخرة إلى أحد الأدوار الدرامية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، مشيدين بعفوية الثنائي وروح الدعابة التي ظهرا بها، خاصة مع النجاح اللافت الذي حققه كلٌ منهما في أعماله الفنية الأخيرة.



