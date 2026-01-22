فتحى عبدالوهاب يمازح الجمهور بصورة من كواليس "بطل العالم"

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة من كواليس مسلسل «بطل العالم»، المعروض حاليًا عبر منصة «يانجو بلاي»، من بطولة عصام عمر وإخراج عصام عبدالحميد.

وتعود الصورة إلى أحداث الحلقة الرابعة، والتي جمعته بالفنان أحمد عبدالحميد، في مشهد درامي مؤثر بعد قيام الأخير بإطلاق النار بالخطأ على شقيق فتحي عبدالوهاب، الذي يجسد شخصية «الحاج سليمان المحروق».

وعلّق فتحي عبدالوهاب على المشهد عبر حسابه على «فيسبوك» مازحًا: «طيبة الحاج سليمان.. الواد ضارب أخوه بالنار بس عشان ضيف عنده واقف بيضايفه ويضحكه»

مسلسل بطل العالم من بطولة عصام عمر وفتحى عبدالوهاب وجيهان الشماشرجى واحمد عبدالحميد ومحمد لطفى وتأليف هانى سرحان وأخراج عصام عبدالحميد.





