عقب تحريك أسعار الوقود.. تكثيف الحملات الرقابية على 140 مخبزا بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية بمواصلة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز، لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية بشأن جودة رغيف الخبز خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين خلال لـ ٢٤ ساعة الماضية أسفرت عن المرور على ١٤٠ مخبزاً، أسفرت عن تحرير ٥٤ محضر مخالفة للمخابز غير الملتزمة، تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج بدون عذر، والعمل بدون ترخيص.

وقال إن الحملات شملت عدداً من المراكز (مركز الزقازيق - بلبيس - أبو حماد - أولاد صقر - قطاع شرق - ديرب نجم - الإبراهيمية - العاشر من رمضان)، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.