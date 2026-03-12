قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
محافظات

عقب تحريك أسعار الوقود.. تكثيف الحملات الرقابية على 140 مخبزا بالشرقية

محمد الطحاوي

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية بمواصلة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز، لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية بشأن جودة رغيف الخبز خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين خلال لـ ٢٤ ساعة الماضية أسفرت عن المرور على ١٤٠ مخبزاً، أسفرت عن تحرير ٥٤ محضر مخالفة للمخابز غير الملتزمة، تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج بدون عذر، والعمل بدون ترخيص.

وقال إن الحملات شملت عدداً من المراكز (مركز الزقازيق - بلبيس - أبو حماد - أولاد صقر - قطاع شرق - ديرب نجم - الإبراهيمية - العاشر من رمضان)، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية رغيف الخبز اسعار المواد البتروليه

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

جانب من صلة التراويح في الجامع الازهر بحضور قيادات المشيخة

80 مقرأة و150 ألف وجبة إفطار للوافدين.. الجامع الأزهر يستعرض حصاد عشرين يوما من رمضان

كيفية صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد وبماذا تتميز عن قيام الليل؟ الأزهر يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

