فرج عامر: الوقت مناسب لبدء إصلاحات جديدة في وزارة الشباب والرياضة

وجه رجل الأعمال فرج عامر ، رسالة إلى جوهر نبيل بعد توليه وزارة الشباب والرياضة .

وقال فرج ، عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «الكابتن جوهر نبيل مرحبا بك وزيرا للشباب والرياضة ، والنبي وانت لسه بكامل لياقتك وحماسك، انسف حمامك القديم ضروري، خاصة في الأقاليم، علشان تبدء علي جديد وربنا يكرمك وكل واحد ياخد حقةً، وخذها نصيحة لوجه لله، الأسباب اتحفظ عن ذكرها ولكن يعلمها الجميع».

وتصدّر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.