الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أسطورة بنفيكا يهاجم بريستياني: قميص الفريق مقدس ولا يستحقه اللاعب العنصري

بريستياني
بريستياني
إسراء أشرف

أعرب النجم البرازيلي السابق لنادي بنفيكا، لويزاو، عن صدمته وغضبه إزاء الواقعة العنصرية التي ارتبط بها اللاعب الشاب جيانلوكا بريستياني، وكان فينيسيوس جونيور طرفًا فيها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، شدد لويزاو على قدسية قميص بنفيكا، مؤكدًا أن من يرتديه يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويقدر قيمته: "هذا القميص عظيم بالنسبة لي، أحب بنفيكا وكأنه جلدي الثاني، لكن يجب أن يكون اللاعب جديرًا بارتدائه. ما قاله بريستياني جعل الموقف أسوأ، لقد كان تصرفًا عنصريًا، وأشعر بالخجل منه".

وبخبرته الطويلة في الملاعب ومعرفته بكواليس النادي، أوضح لويزاو أن كرة القدم تُصنع بالعزيمة والروح القتالية وليس بالإهانات أو التجاوزات: "بنفيكا أكبر من أن يتورط في مثل هذه التصرفات، سواء كانت صحيحة أم لا. أنا لا أحكم على أحد، لكن هذا ما يجب أن يكون".

واختتم لويزاو تصريحاته بالإشارة إلى معرفته للحقيقة الكاملة وراء ما حدث في الملعب، مؤكدًا دعمه لفيينيسيوس: "بناءً على خبرتي، أعرف الحقيقة"، في تلميح واضح لتصديق الرواية التي تتحدث عن التجاوز العنصري من جانب بريستياني.

لويزاو جيانلوكا بريستياني فينيسيوس جونيور بنفيكا ريال مدريد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

الطعام

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

أرشيفية

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

