أسطورة بنفيكا يهاجم بريستياني: قميص الفريق مقدس ولا يستحقه اللاعب العنصري

أعرب النجم البرازيلي السابق لنادي بنفيكا، لويزاو، عن صدمته وغضبه إزاء الواقعة العنصرية التي ارتبط بها اللاعب الشاب جيانلوكا بريستياني، وكان فينيسيوس جونيور طرفًا فيها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، شدد لويزاو على قدسية قميص بنفيكا، مؤكدًا أن من يرتديه يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويقدر قيمته: "هذا القميص عظيم بالنسبة لي، أحب بنفيكا وكأنه جلدي الثاني، لكن يجب أن يكون اللاعب جديرًا بارتدائه. ما قاله بريستياني جعل الموقف أسوأ، لقد كان تصرفًا عنصريًا، وأشعر بالخجل منه".

وبخبرته الطويلة في الملاعب ومعرفته بكواليس النادي، أوضح لويزاو أن كرة القدم تُصنع بالعزيمة والروح القتالية وليس بالإهانات أو التجاوزات: "بنفيكا أكبر من أن يتورط في مثل هذه التصرفات، سواء كانت صحيحة أم لا. أنا لا أحكم على أحد، لكن هذا ما يجب أن يكون".

واختتم لويزاو تصريحاته بالإشارة إلى معرفته للحقيقة الكاملة وراء ما حدث في الملعب، مؤكدًا دعمه لفيينيسيوس: "بناءً على خبرتي، أعرف الحقيقة"، في تلميح واضح لتصديق الرواية التي تتحدث عن التجاوز العنصري من جانب بريستياني.