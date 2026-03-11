قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، تضرر 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا و16 مركزا تابعا للهلال الأحمر، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت مصادر سياسية بأن الرئيس الروماني نيكوسور دان دعا مجلس الدفاع الروماني، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية السماح للطائرات الأمريكية بالوصول إلى قواعدها العسكرية لتقديم الدعم المرتبط بعملياتها في طهران.

وسيعقد المجلس اجتماعه الأول هذا العام لمناقشة التداعيات الأمنية للصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق الطاقة الرومانية، و"الانتشار المؤقت للقدرات العسكرية على الأراضي الرومانية".

وأفادت مصادر سياسية، دون الخوض في التفاصيل، بأن هذا الانتشار جاء استجابةً لطلب أمريكي استخدام قاعدة ميخائيل كوغالنيسيانو الجوية.

وفي حين أرسلت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا واليونان وإيطاليا، سفنًا حربية إلى قبرص بعد أن استهدفت طائرات مسيرة إيرانية الصنع قاعدة بريطانية في الجزيرة، تسمح دول أخرى باستخدام قواعدها العسكرية.

لا يزال نحو ألف جندي أمريكي متواجدين في رومانيا
أدان معظم كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الضربات الإيرانية في المنطقة، وحثوا على إنهاء النزاع وإيجاد حل دبلوماسي له.


 

الهلال الأحمر الإيراني الاتحاد الأوروبي حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

توشكي

الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث التوسع في التدريب ونقل الخبرات للشباب مع شركات هندية

جوالات ميدانية

الزراعة: تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

بالصور

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد