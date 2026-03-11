مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن شهر رمضان يمثل فرصة مهمة لتعديل السلوكيات الصحية والتخلص من العادات الضارة، وعلى رأسها التدخين، مشيرًا إلى أن الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم وتعزيز قوة الإرادة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو "مدرسة لتعديل السلوك"، حيث يمنح الإنسان فرصة لتقوية إرادته والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل تدخين التبغ، الذي يعد من أخطر العادات المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد خطورة التدخين، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، بينما يؤدي التدخين السلبي إلى وفاة نحو 1.2 مليون شخص.

وأضاف أن المدخن لا يضر نفسه فقط، بل يضر المحيطين به أيضًا، بما في ذلك أفراد الأسرة والأطفال والأشخاص الموجودين في الأماكن المغلقة، نتيجة التعرض للدخان غير المباشر.