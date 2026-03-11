قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم

مجدي بدران
مجدي بدران
البهى عمرو

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن شهر رمضان يمثل فرصة مهمة لتعديل السلوكيات الصحية والتخلص من العادات الضارة، وعلى رأسها التدخين، مشيرًا إلى أن الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم وتعزيز قوة الإرادة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو "مدرسة لتعديل السلوك"، حيث يمنح الإنسان فرصة لتقوية إرادته والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل تدخين التبغ، الذي يعد من أخطر العادات المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.

وأشار  إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد خطورة التدخين، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التدخين يتسبب في وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، بينما يؤدي التدخين السلبي إلى وفاة نحو 1.2 مليون شخص.

وأضاف أن المدخن لا يضر نفسه فقط، بل يضر المحيطين به أيضًا، بما في ذلك أفراد الأسرة والأطفال والأشخاص الموجودين في الأماكن المغلقة، نتيجة التعرض للدخان غير المباشر.

مجدي بدران الصيام التدخين المناعة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

