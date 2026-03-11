حملات مكثفة لضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين.. فيديو

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تحركت بشكل سريع عقب قرار زيادة أسعار المحروقات، لضبط تعريفة المواصلات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأجرة بشكل عشوائي في مختلف المحافظات.

وقال فايز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزارة وزارة التنمية المحلية بدأت فور إعلان تحريك أسعار الوقود في التنسيق مع المحافظات لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات الداخلية وبين الأقاليم، من خلال لجان مختصة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان انتهت من تحديد الأسعار وإعلانها داخل المواقف وعلى سيارات السرفيس والتاكسي.

وأضاف أن زيادة تعريفة المواصلات جاءت في حدود 10% إلى 15% فقط، مع اختلاف القيمة حسب طول خط السير والمسافة بين المناطق.

وأوضح أن بعض الخطوط شهدت زيادات بسيطة تتراوح بين جنيه واحد أو 2 جنيه داخل المحافظات، بينما قد تصل الزيادة في بعض خطوط الأقاليم إلى نحو 10 جنيهات وفقًا لمسافة الرحلة وتكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن المحافظين بدأوا بالفعل جولات ميدانية مكثفة داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع إلزامهم بوضع استيكر واضح على السيارة يحدد خط السير وقيمة الأجرة حتى يكون المواطن على دراية كاملة بالسعر الرسمي.