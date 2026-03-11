رئيس برينتفورد يكشف مفاجأة: كنا قريبين من ضم مرموش مجانًا قبل 3 سنوات

فجّر ماثيو بنهام، رئيس نادي برينتفورد الإنجليزي، مفاجأة بشأن النجم المصري عمر مرموش، مؤكدًا أن ناديه كان قريبًا من التعاقد معه مجانًا قبل نحو 3 سنوات.



وقال بنهام، في تصريحات نقلتها شبكة «ذا أثليتك»، إن عالم كرة القدم لا يخلو من صفقات يندم عليها أي نادٍ، مشيرًا إلى أن برينتفورد كان بإمكانه ضم مرموش دون مقابل، لكنه لم يُقدم على تلك الخطوة في النهاية.



وأوضح أن عقد مرموش مع فولفسبورج الألماني كان قد انتهى في صيف 2023، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر.

وأضاف بنهام أن صيف صعود برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2021 شهد تقارير مميزة من كشافي النادي حول لاعبين لفتا الأنظار، كان من بينهما النجم الأوكراني مودريك.

وأشار إلى أن التعاقد مع مودريك كان سيصبح معقدًا رغم أن قيمته آنذاك لم تتجاوز نحو 20 مليون يورو، لافتًا أيضًا إلى محاولة النادي ضم الجناح الشاب مايكل أوليسيه عندما كان لاعبًا في ريدينج.

واختتم رئيس برينتفورد حديثه موضحًا أن الصفقة تعثرت بسبب العمولات المرتفعة للوكلاء، مؤكدًا أن قيمة عمولة الوكيل وحدها كانت ضخمة للغاية، ما دفع النادي للتراجع عن إتمام التعاق