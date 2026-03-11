جمعية رجال الأعمال المصريين تطرح روشتة دعم للمقاولات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سيكون له تأثير على قطاع العقارات والمقاولات لأن المواد البترولية و الوقود مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمدخلات ومستلزمات مواد البناء من الحديد و الأسمنت على سبيل المثال نجد أن نسبة الطاقة في تصنيع الأسمنت تمثل من ٦٠ إلى ٧٠٪؜ من تكلفة المنتج النهائي.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه ان زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار الخامات سيضع قطاع المقاولات والتطوير العقاري في مصر أمام تحدٍ جديد في ظل تبعات ذلك على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء إلا أنه لدينا عدد من النقاط الهامة التي إذا ما قمنا بها سيكون لها اثار ايجابية على خروجنا من هذا التحدي بأقل تكلفة ممكنة .

واقترح داكر عبد اللاه رؤية لتخفيف حدة ارتفاع الطاقة على المقاولات و العقارات تعتمد على عددا من النقاط منها ضرورة العمل على سرعة صرف بند فروق الأسعار في عقود المقاولات لحماية الشركات من تقلبات الأسعار و كذلك العمل على تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لفترة مؤقتة حتى تستقر الأسواق مع وجود تسهيلات تمويلية للمطورين والمقاولين بفائدة ميسرة لاستكمال المشروعات وبالأخص المشروعات تحت الانشاء .

وطالب بضرورة منح تسهيلات في رسوم الجمارك على بعض خامات البناء المستوردة مؤقتًا مع التوسع في التصنيع المحلي لمواد البناء لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واقترح ايضا إعادة جدولة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لتخفيف الضغط على السوق ووضع اولويات لتنفيذ عدد من المشروعات مؤكدا أن الاقتصاد المصري قوي بقطاعه الإنتاجي وقطاع المقاولات والعقارات هو أحد أهم محركات التشغيل والاستثمار في مصر.

ومن جانب آخر أكد داكر عبد اللاه ان القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت مصرنا الحبيبة في مكان آمن ومستقر رغم ما تموج بها المنطقة و العالم من توترات وصراعات كما ان نعمة الأمن و الاستقرار اكدت ان مصر هي الوجهة الآمنة للاستثمارات الاجنبية و العربية مما يبشر بضخ استثمارات اجنبية كبيرة في قطاع التطوير العقاري بمصر خلال المرحلة المقبلة .