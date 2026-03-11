قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين تطرح روشتة دعم للمقاولات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سيكون له تأثير على قطاع العقارات والمقاولات لأن المواد البترولية و الوقود مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمدخلات ومستلزمات مواد البناء من الحديد و الأسمنت على سبيل المثال نجد أن نسبة الطاقة في تصنيع الأسمنت تمثل من ٦٠ إلى ٧٠٪؜ من تكلفة المنتج النهائي.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه ان  زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار الخامات سيضع قطاع المقاولات والتطوير العقاري في مصر أمام تحدٍ جديد في ظل تبعات ذلك على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء إلا أنه لدينا عدد من النقاط الهامة التي إذا ما قمنا بها سيكون لها اثار ايجابية على خروجنا من هذا التحدي بأقل تكلفة ممكنة .

واقترح  داكر عبد اللاه رؤية لتخفيف حدة ارتفاع الطاقة على المقاولات و العقارات تعتمد على عددا من النقاط منها ضرورة العمل على سرعة صرف بند فروق الأسعار في عقود المقاولات لحماية الشركات من تقلبات الأسعار و كذلك العمل على تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لفترة مؤقتة حتى تستقر الأسواق مع وجود تسهيلات تمويلية للمطورين والمقاولين بفائدة ميسرة لاستكمال المشروعات وبالأخص المشروعات تحت الانشاء .

وطالب بضرورة منح تسهيلات في رسوم الجمارك على بعض خامات البناء المستوردة مؤقتًا مع التوسع في التصنيع المحلي لمواد البناء لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واقترح ايضا إعادة جدولة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لتخفيف الضغط على السوق ووضع اولويات لتنفيذ عدد من المشروعات مؤكدا أن الاقتصاد المصري قوي بقطاعه الإنتاجي وقطاع المقاولات والعقارات هو أحد أهم محركات التشغيل والاستثمار في مصر.

ومن جانب آخر أكد  داكر عبد اللاه ان القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت مصرنا الحبيبة في مكان آمن ومستقر رغم ما تموج بها المنطقة و العالم من توترات وصراعات كما ان نعمة الأمن و الاستقرار اكدت ان مصر هي الوجهة الآمنة للاستثمارات الاجنبية و العربية مما يبشر بضخ استثمارات اجنبية كبيرة في قطاع التطوير العقاري بمصر خلال المرحلة المقبلة .

المقاولات العقارات القطاع العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد