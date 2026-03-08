قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش ، أن أي خطوات دفاعية قد تتخذها الإمارات خلال المرحلة المقبلة ستكون معلنة بشكل واضح، ولن تعتمد على تسريبات إعلامية أو معلومات مجهولة المصدر، مشددًا على أن بلاده تتحرك في إطار الدفاع عن النفس في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.

وأوضح قرقاش، في تصريحات نشرها عبر منصة “إكس”، أن الإمارات تواجه ما وصفه بـ”العدوان الإيراني” الذي استهدف أراضيها وسكانها والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذا الوضع انطلاقًا من حقها المشروع في حماية أمنها الوطني وسيادتها.

وقال إن أي إجراءات دفاعية قد يتم اتخاذها ستكون واضحة للرأي العام، في إطار الشفافية، بعيدًا عن الروايات غير الموثوقة أو التسريبات الصحفية.

وأضاف أن الهدف الأساسي للإمارات يتمثل في وقف الاعتداءات التي تستهدفها وتستهدف دول الخليج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أبوظبي لا تسعى إلى التصعيد أو توسيع دائرة الصراع في المنطقة، بل تحرص على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب الانزلاق إلى مواجهات أوسع.

في السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن الدولة في حالة دفاع عن النفس في مواجهة ما وصفته بـ”الاعتداء الإيراني غير المبرر”، والذي تضمن إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه مواقع داخل الإمارات، بعضها استهدف بنية تحتية ومناطق مدنية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة واستقرارها.

وشدد البيان على أن الإمارات لا تسعى إلى الدخول في صراعات عسكرية أو تأجيج التوترات في المنطقة، لكنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استنادًا إلى قواعد القانون الدولي التي تتيح للدول الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على أمن واستقرار الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار تبادل الاتهامات بين أطراف عدة حول المسئولية عن الهجمات والتصعيد العسكري.