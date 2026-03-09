سعرها 550 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو فلوانس، وتويوتا ياريس، وشيفروليه أوبترا، وكيا بيكانتو، وسيتروين سي اليزيه.

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 148 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 كم/ساعة، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 500 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 560 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 من قطع مسافة 337 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة رينو فلوانس موديل 2016 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو فلوانس موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .