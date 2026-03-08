النائب محمد سليمان: ذكرى يوم الشهيد نستلهم منها روح التضحية والفداء اللامحدود

وجه النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب التحية والتقدير لكل شهداء الوطن بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، مشيراً إلى أن هذه الذكرى الخالدة في التاسع من مارس من كل عام نستلهم منها روح التضحية والفداء اللامحدود بغية الحفاظ على هذا الوطن وصون مقدراته.

وأضاف سليمان أن شهداء مصر الأطهار على مر العصور قدموا أروع المثل في التضحية والفداء في كل مواقعهم سواء من أبطال قواتنا المسلحة البواسل وأبطال الشرطة المصرية الشرفاء، مؤكداً أن تضحياتهم وبطولاتهم ستدرس للأجيال قادمة لتعلمهم أسمى معاني العطاء.

وأضاف رئيس خطة النواب أن الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يبعث رسالة إلى كل مصري مفادها أن دماء شهداء الوطن هي السبب في بقاءه وحفظ أمنه وأمانه.