رئيس مدينة سيوة يناقش مع الهيئة البرلمانية أعمال تطوير الواحة

ناقش محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، مع فتحية السنوسى، عضو مجلس النواب، عددا من الموضوعات التى تخص واحة سيوة.

جاء ذلك بحضور أحمد على باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، وأبو بكر عبد الرحمن، رئيس قرية المراقى، وأحمد يوسف، رئيس قرية أبو شروف.

جاء اللقاء في إطار التواصل بين الجهاز التنفيذى والهيئة البرلمانية.

وقدمت فتحية السنوسى التهنئة لرئيس مركز ومدينة سيوة، على تكليفه من اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتولى رئاسة مركز ومدينة سيوة، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى واحة سيوة اهتماما كبيرا في القطاعات كافة.

وقالت إن القيادة السياسية تعمل بالتكامل مع القيادات التنفيذية وشيوخ القبائل من أجل العمل على استكمال مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات أبناء الواحة.

وصرح رئيس مركز ومدينة سيوة، بأن اللقاء يأتى في إطار التشاور والتكامل مع الهيئة البرلمانية، مؤكداً على العمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في ظل الجهود التى تبذل في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.