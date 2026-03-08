قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تدمر 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة إيرانية
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
رئيس مدينة سيوة يناقش مع الهيئة البرلمانية أعمال تطوير الواحة

رئيس مدينة سيوة خلال اللقاء
رئيس مدينة سيوة خلال اللقاء
ايمن محمود

ناقش محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة،  اليوم الأحد، مع فتحية السنوسى، عضو مجلس النواب، عددا من الموضوعات التى تخص واحة سيوة.

جاء ذلك بحضور  أحمد على باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، وأبو بكر عبد الرحمن، رئيس قرية المراقى، وأحمد يوسف، رئيس قرية أبو شروف.

جاء اللقاء في إطار التواصل بين الجهاز التنفيذى والهيئة البرلمانية. 

وقدمت فتحية السنوسى التهنئة  لرئيس مركز ومدينة سيوة، على تكليفه من اللواء   محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتولى رئاسة مركز ومدينة سيوة، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى واحة سيوة اهتماما كبيرا في القطاعات كافة.

وقالت إن القيادة السياسية  تعمل بالتكامل مع القيادات التنفيذية وشيوخ القبائل من أجل العمل على استكمال مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات أبناء الواحة.

وصرح رئيس مركز ومدينة سيوة، بأن اللقاء يأتى في إطار التشاور والتكامل مع  الهيئة البرلمانية، مؤكداً على العمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً في ظل الجهود التى تبذل في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

