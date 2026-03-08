الأوقاف: تجديد حملة النظافة الشاملة بالمساجد لاستقبال المعتكفين

جددت وزارة الأوقاف أعمال حملة النظافة الشاملة وتهيئة المساجد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك استعدادًا لاستقبال المعتكفين والمتهجدين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص الوزارة على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين، وتهيئة بيوت الله بما يليق بقدسيتها.

حملة النظافة الشاملة بالمساجد لاستقبال المعتكفين

وشهدت المديريات الإقليمية تنفيذ حملة موسعة شملت تكثيف أعمال النظافة داخل المساجد وساحاتها ومحيطها، ورفع كفاءة دورات المياه، وتهوية قاعات الصلاة، ومراجعة الإضاءة والمرافق، مع الاهتمام بالمساجد المرشحة للاعتكاف والتهجد، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بقدسية بيوت الله.

وتأتي هذه الأعمال في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإحكام الرقابة على مستوى الجاهزية داخل المساجد، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الدعوية، وتعزيز رسالة المسجد في بناء الوعي وترسيخ القيم الإيمانية والمجتمعية.

كما أكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة اليومية من قبل المديريات والإدارات الفرعية، لضمان التمام في تنفيذ خطة النظافة والصيانة، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الشعائر على الوجه الأكمل خلال الشهر الكريم.