قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة

دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان
أحمد سعيد

يحل علينا يوم جديد من شهر رمضان خير شهور السنة حيث يصوم المسلمون في مصر اليوم 18 رمضان 2026 ويحرص كل صائم على اغتنام هذه اللحظات بترديد دعاء الإفطار ، فهي من أعظم اللحظات المباركة في الشهر الكريم، حيث يرغب كثيرون في ترديد صيغ جيدة عن دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان وأفضل أدعية الصائم عند أذان المغرب، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير.

وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان والتي يستحب للصائم أن يرددها قبل تناول طعام الإفطار.

دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان للتوبة

دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ، فالدعاء عند الإفطار من الأوقات المستجابة التي يرجو فيها المسلم قبول الدعوات ومغفرة الذنوب ونيل الرحمة. 

ويحرص المسلمون على ترديد دعاء الإفطار يوم 18 رمضان 2026 مع أذان المغرب اقتداءً بسنة النبي الكريم، طمعًا في قبول الدعاء ونيل الثواب ومن أفضل صيغ دعاء الصائم أن يقول:

  • اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ.

دعاء النبي عند الإفطار 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يجعل كل مسلم دعاء الإفطار اليوم 16 رمضان ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن الأدعية المأثورة عن دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

  • اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.
  • اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.
  • اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان

دعاء الإفطار يوم 18 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب

  • «اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».
  • «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».
  • «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».
دعاء الإفطار دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان 18 رمضان شهر رمضان رمضان 2026 الدعاء الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد