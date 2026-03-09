لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك

أعلن حزب الله مساء الاثنين عن إسقاط مروحية إسرائيلية في جرود شرق بعلبك، للمرة الأولى منذ حرب 2006.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الحزب أن "مجاهدي المقاومة رصدوا حوالي 15 مروحية إسرائيلية تتسلل من الاتجاه السوري عند الساعة 00:10 فجر اليوم، متجهة نحو السلسلة الشرقية لجرود لبنان، تحديدًا في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي شيث، عرسال، ورأس بعلبك، حيث حاولت إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا".

وأضاف البيان: "تصدينا للمروحيات والقوة المتسللة باستخدام الأسلحة المناسبة، وأسقطنا إحدى المروحيات المعادية، وما زال التصدّي مستمرًا حتى لحظة صدور هذا البيان".

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" باندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة الشعرة بالقرب من جرود النبي شيت لصد القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم بعد عملية الإنزال.

بدورها، أكدت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصدر في حزب الله أن "المروحية تم إسقاطها في شرق لبنان"، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لا تزال متواصلة في المنطقة.