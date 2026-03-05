بعد حرب إيران.. أسعار الفضة محلياً وعالمياً اليوم الخميس

شهدت أسعار الفضة في مصر تراجعاً ملحوظاً في الأسعار في ختام تعاملات يوم أمس، ومع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 مارس 2026، شهدت الفضة استقراراً في الأسعار بعد آخر انخفاض تم تسجيله.

وجاء هذا التراجع في أسعار الفضة محلياً تزامناً مع ارتفاعها عالمياً باعتبارها ملاذاً آمناً بديل للذهب وأقل تكلفةً.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في السوق المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم كالتالي:

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 147 جنيه للبيع و 142 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 136,25 جنيه للبيع و 131,5 جنيه للشراء.

سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 132,5 جنيه للبيع و 128 جنيه للشراء.

سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 117,75 جنيه للبيع و 113,75 جنيه للشراء.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 600 نحو 88,25 جنيه للبيع و 85,25 جنيه للشراء.

فيما انخفض سعر الجنيه الفضة اليوم وسجل 1090 جنيه للبيع و 1052 جنيه للشراء.

وعالمياً ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 83.07 دولار للأونصة بعد أن هبطت بأكثر من 8% في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد آخر ايضاً، زاد البلاتين بنسبة 2.8% ليبلغ 2141.71 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1667.51 دولار.