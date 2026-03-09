مفاجأة.. قرار جديد من الأهلي بشأن إمام عاشور

قرر النادي الأهلي تخفيف طريقة خصم الغرامة الموقعة على لاعبه إمام عاشور، بعد إلتزامه خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.

وكتب احمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تقديرًا لالتزامه و تألقه الأهلي يخصم قيمة عقوبة إمام عاشور على شهرين بدلًا من شهر واحد”.

وسبق أن وقَّع الأهلي عقوبة انضباطية على إمام عاشور، تضمنت “خوض تدريبات منفردة لمدة أسبوعين”، بالإضافة إلى “غرامة مالية قدرها مليون جنيه”؛ وذلك بعد تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.