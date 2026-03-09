بعد هجومه على الحكام.. الاتحاد الإنجليزي يغرم نجم مانشستر سيتي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه فرض غرامة مالية قدرها 80 ألف جنيه إسترليني على رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، مع توجيه تحذير له بسبب تعليقاته للإعلام عقب تعادل فريقه 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

كان اللاعب الدولي الإسباني غاضبًا بعد احتساب هدف دومينيك سولانكي، على الرغم من أن مهاجم توتنهام بدا وكأنه ركل ساق مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي من الخلف.

وتمت مراجعة اللقطة بواسطة حكم الفيديو المساعد، الذي قرر عدم وجود أي مخالفة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له: "زُعم أن لاعب خط الوسط تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات تشير إلى التحيز و/أو التشكيك في نزاهة حكم و/أو حكام المباراة".

كان ردوري (29 عامًا)، والفائز بالكرة الذهبية في عام 2024، عبّر عن استيائه من الحكم روبرت جونز بعد المباراة.

وقال: "أعلم أننا فزنا كثيرًا، وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن على الحكم أن يكون محايدًا، هذا غير عادل لأننا نبذل جهدًا كبيرًا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل.