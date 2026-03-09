قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الإيراني: نقف إلى جانب المرشد الجديد وسنتبع توجيهاته
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.. صلاح ومرموش في انتظار منافسيهما

إسراء أشرف

تُقام مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، بمشاركة كل من ليفربول ومانشستر سيتي، اللذين يضمان في صفوفهما الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وتشهد المنافسة في هذا الدور حضور عدد من أبرز الأندية الإنجليزية، على رأسها أرسنال وتشيلسي، وذلك بعد خروج عدة فرق قوية من البطولة مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في دور الـ16، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ذاته بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بالنتيجة نفسها.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026 يومي 4 و5 أبريل المقبل، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.

قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش

الشيخ محمد حسنين مخلوف المفتي السابق ..رحمه الله

ذكرى رحيل الشيخ مخلوف.. تجاوز المائة عام قضاها في خدمة الإسلام داخل مصر وخارجها

حكم استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل الصيام

ما حكم استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل الصيام؟

ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش «الإعلام وتحديات العصر» ويسلط الضوء على قضية الإدمان الرقمي

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

