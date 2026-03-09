قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.. صلاح ومرموش في انتظار منافسيهما

تُقام مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، بمشاركة كل من ليفربول ومانشستر سيتي، اللذين يضمان في صفوفهما الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش.

وتشهد المنافسة في هذا الدور حضور عدد من أبرز الأندية الإنجليزية، على رأسها أرسنال وتشيلسي، وذلك بعد خروج عدة فرق قوية من البطولة مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في دور الـ16، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ذاته بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بالنتيجة نفسها.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026 يومي 4 و5 أبريل المقبل، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي.