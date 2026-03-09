تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار مؤجلات الجولة 15 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: محمود زلاكة - مصطفى زيكو - أحمد عاطف قطة - حامد حمدان - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمود مرعي - باسكال فيري - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي